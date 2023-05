Nawet 9000 plus dla emerytów. To możliwe! Tak otrzymasz wyższą emeryturę 2023

Większa emerytura, czyli PIT-0

Rząd polski nie chce podwyższać wieku emerytalnego ani zmuszać emerytów ustawą do zawieszania świadczeń i dłuższej pracy – zamiast tego, aby wydłużyć okres pracy, na razie wprowadził zachętę podatkową polegającą na zwolnieniu takich osób od podatku dochodowego.

W planach są kolejne propozycje. Sprawdź pomysły na przyszłość, ale przede wszystkim rozwiązanie, które funkcjonuje już od 1 stycznia 2022, czyli PIT-0 dla tych, którzy osiągają wiek emerytalny, lecz odsuwają świadczenie i kontynuują pracę. Kogo to dotyczy, na czym polega i kiedy się opłaca? Jakie kolejne zachęty do dłuższej pracy przewiduje rząd?

Kto jest zwolniony z podatku?

Niestety, PIT-0 dla seniora nie dotyczy osób, które uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło. Tego typu umowy nie są objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne. Dodane do ustawy o PIT zwolnienie z podatku od 1 stycznia 2022 r. nie obejmuje więc kobiet po ukończeniu 60. roku i mężczyzn w wieku 65+, którzy uzyskują takie dochody. Jeśli zaś takie osoby mają dochody i oskładkowane i z tytułu umów o dzieło, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są tylko dochody oskładkowane. Dochody z umów o dzieło podlegają podatkowi na standardowych zasadach, czyli pełna kwota dochodu podlega podatkowi według stawek skali podatkowej.

