Nie będzie już serów topionych z Torunia. Zakład z ogromnymi tradycjami został zlikwidowany

Kto jest właścicielem toruńskiej fabryki serów?

Co się stało? Dlaczego toruńska fabryka serów, firma o tak bogatych tradycjach została zlikwidowana? Na budynku przy ulicy Podgórskiej nadal widać reklamę Lacpolu, wizytówka nie jest jednak aktualna. Wiosną 2019 roku Lacpol został przejęty przez grupę Polmlek. Stało się tak po tym, gdy Polmlek kupił węgrowską firmę Rolmlecz, głównego udziałowca Lacpolu. Pytania w sprawie toruńskiej fabryki, losów jej pracowników, produktów i budynków skierowaliśmy zatem do Pułtuska, gdzie znajduje się siedziba Polmleku. Odpowiedzi się nie doczekaliśmy. Po jednym z monitów otrzymaliśmy od Joanny Kołodyńskiej, dyrektora marketingu grupy Polmlek informację, że prezes nie udzieli komentarza w tej sprawie.

Klientom wyjaśnienie się nie należy?

Czy pytanie o los pracowników likwidowanego zakładu nie zasługuje na odpowiedź?

Pytanie o los pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa również jest oczywiste i właściciel nie powinien go ignorować. Poza tym sąsiadująca z Dworcem Głównym fabryka pracowała przez 70 lat, z tym miejscem związanych jest wiele osób, nawet od kilku pokoleń.

To jest toruński zabytek. Mamy prawo wiedzieć, co się z nim stanie

Fabryka wreszcie znajduje się na terenie Przyczółka Mostowego, wpisanego do rejestru zabytków ważnego elementu Twierdzy Toruń, a więc naszego dziedzictwa. W związku z tym całkowicie naturalnym jest także pytanie o to, co właściciel ma zamiar zrobić z nieruchomościami.