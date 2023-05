Nie będzie śledztwa w sprawie kontrowersyjnych rekolekcji. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania

Andrzej Kukawski, rzecznik prasowy Prokuratory Okręgowej w Toruniu, przekazał naszej redakcji uzasadnienie odmowy wszczęcia śledztwa.

- Wydarzenie było zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Toruńskiej. Członkowie ELO, a także członkowie kurii, na pewno nie mieli na celu przeprowadzenia rekolekcji, których celem byłoby obrażanie uczuć religijnych oraz miejsc przeznaczonych do wykonywania obrzędów. Są to osoby, dla których wiara i uczucia religijne są bardzo istotne w życiu. Scenka, na pewno kontrowersyjna, zawierała przesłanie religijne. Jej celem było zwrócenie uwagi na konsekwencje hedonistycznego podejścia do życia i funkcjonowania bez religii. Miała też wywołać refleksje na temat grzechu i niebezpieczeństw współczesnego świata. Wyszło jak wyszło, bo wydaje się powszechnie, że forma przekazu była dosyć naganna i znacznie odbiegała od standardów przekazu zwykłych rekolekcji. Spowodowało to u publiczności, czyli zgromadzonej młodzieży, śmiech, zdziwienie i zażenowanie. Oczywiście mogło też dojść do jakichś negatywnych odczuć w postaci strachu, niepokoju i oburzenia. Z całą pewnością tego rodzaju przedstawienia niekoniecznie musiały być przedstawiane młodzieży w czasie rekolekcji. Prokuratura skierowała się więc do kurii i zwróciła uwagę na nieprawidłowości, polecając wyeliminowanie ich w przyszłości. Zachowanie członków grupy ELO było bulwersujące, ale nie nosiło znamion przestępstwa z artykułu 196 kk, a więc obrazy uczuć religijnych. Trzeba też dodać, że nie doszło do przedstawienia treści, które mogłyby być uznane za pornograficzne - nie było żadnych aspektów życia płciowego człowieka, nie doszło do imitacji stosunków między aktorami, nie było stręczycielstwa ani sutenerstwa.