Nie odbieraj tych numerów telefonu, bo stracisz pieniądze! Oto lista niebezpiecznych połączeń

Skąd dzwonią niebezpieczne numery?

Obrona przed oszustami - jak to robić?

Podstawą ochrony jest nieodbieranie połączeń od numerów, których nie znamy. Zanim to zrobimy lepiej wyszukać dany numer w wyszukiwarce internetowej, aby określić, czy ktoś zgłaszał go jako niebezpieczny.

W trakcie rozmowy powinniśmy unikać potwierdzeń, zwłaszcza słowa "tak". Niektórzy oszuści wykorzystują to, aby wmawiać nam, że udzieliliśmy na coś zgodę. Oczywiste jest, że absolutnie nie powinniśmy podawać numeru PESEL lub innych danych osobowych.

Pamiętajmy też o tym, aby sprawdzać, czy faktycznie zakończono połączenie - niektórzy oszuści tylko udają rozłączenie, ale faktycznie to my musimy kliknąć czerwoną słuchawkę, aby połączenie uległo zakończeniu.