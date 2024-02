Nie pracujesz w zawodzie? Masz prawo do renty szkoleniowej z ZUS! Jakie są warunki?

Renta szkoleniowa w ZUS

Z założenia renta szkoleniowa jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS tym osobom, które podjęły decyzję o zmianie swojej profesji . Zmiana wynika z utraty możliwości, aby wykonywać dotychczasową pracę. Co istotne, wspomniany dodatek do pensji w postaci renty szkoleniowej jest wypłacany nawet przez 3 lata!

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Osoby, które utraciły zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami lub zdolność do pracy w zawodzie, który już wykonywały, mogą postarać się o rentę szkoleniową. Potrzebne jest jednak uzyskanie potwierdzenia od lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS-u o celowości przekwalifikowania.

W przypadku niezdolności do pracy w zawodzie przepisy przewidują, że musi być spełniony okres składkowi i nieskładkowy. Jaki dokładnie? To zależy od wieku osoby wnioskującej o pobieranie świadczenia.

Warunek stażu a renta szkoleniowa

Jeśli jakaś osoba nie osiągnęła okresu składkowego i nieskładkowego, jaki jest wymagany, wciąż spełnia warunek stażu - o ile była zgłoszona do ubezpieczenia jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia lub w okresie sześciu miesięcy od zakończenia nauki, a także do dnia powstania niezdolności do pracy posiadała okresy składkowe i nieskładkowe bez przerwy... Lub z przerwami, które nie przekraczały sześciu miesięcy.

Uległeś wypadkowi? Nie musisz mieć okresów składkowych

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy doszło do wypadku. Jeśli bowiem niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie jest wynikiem wypadku, nie trzeba spełniać wymogu okresów składkowych i nieskładkowych. Istotne jest jednak to, że zdarzenie musi mieć miejsce w drodze do pracy lub z pracy. Uwzględnia się tez sytuację, gdy wypadek będzie miał miejsce w trakcie wykonywania pracy lub też będzie wynikać z choroby zawodowej.