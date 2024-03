Nie przegap okazji! Złóż ten dokument, a ZUS przekaże pieniądze na Twoje konto

Procedura uzyskania Świadczenia Wspierającego

Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest uzyskanie decyzji wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, która ustali poziom potrzeby wsparcia. Następnie należy złożyć wniosek do ZUS. Ekspert Krzysztof Cieszyński wyjaśnia , że program będzie wprowadzany etapami, a osoby z poziomem wsparcia 87–100 pkt mogą ubiegać się o nie od 2024 r. Osoby z co najmniej 70 pkt będą mogły uzyskać świadczenie od 2024 r., pod pewnymi warunkami.

Dyżur Telefoniczny z Ekspertem ZUS - złóż ten dokument, aby dostać świadczenie

Kto może skorzystać z Świadczenia Wspierającego?

Osoby z niepełnosprawnością, potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanym przez odpowiednie instytucje. Pomorski rzecznik ZUS tłumaczy, że po uzyskaniu decyzji WZON, osoba uprawniona powinna złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS, a może to zrobić wyłącznie elektronicznie przez różne platformy.