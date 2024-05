Prawie 1800 zł przed emeryturą

Jeśli zbliżasz się do wieku emerytalnego i szukasz dodatkowego wsparcia finansowego, świadczenie przedemerytalne może być dla ciebie wybawieniem. Jednak nie każdy może z niego skorzystać. Pierwszym kluczowym kryterium jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Aby być uprawnionym do świadczenia przedemerytalnego, konieczne jest pobieranie tego zasiłku przez co najmniej 180 dni.