Nie tylko szczeniaki. Te psy trafiły ostatnio do toruńskiego schroniska dla zwierząt. Czekają wraz z innymi czworonogami na adopcję

Psy do adopcji

Toruńskie schronisko dla zwierząt działa już od 60 lat. Psy trafiają tu praktycznie codziennie z terenu całego powiatu toruńskiego. Najczęściej zostają porzucone i błąkają się po okolicy. Zdarza się też, że zwierzęta oddają do placówki właściciele.

Wszyscy mają nadzieję, że psy do schroniska trafiają tylko na jakiś czas i dość szybko zostaną adoptowane i dość szybko znajdą nowy dom. Na razie w placówce dostają schronienie, karmę i opiekę weterynaryjną. Są badane przez weterynarza, odrobaczane i leczone. Po okresowej kwarantannie są gotowe do adopcji. Część z nich dość szybko znajduje nowy dom. Inne czekają na nowych właścicieli miesiącami.