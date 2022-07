Nie żyje Nina Busk. Toruńska gwiazda programów telewizyjnych miała 65 lat

Uczestniczka 1. edycji "Sanatorium miłości", a także gwiazda pierwszej edycji programu "The Voice Senior" oraz serialu "Uzdrowisko" od kilku miesięcy zmagała się z ciężką chorobą. Nie była jednak sama, bo do samego końca czuwała przy niej ukochana córka Julita i wierni przyjaciele.

- Ogromnie smutna wiadomość. Odeszła od nas Nina Busk, uczestniczka 1. edycji Sanatorium Miłości. Zapamiętamy na zawsze jej płomienne serce, radość, energię i pasję do życia, którymi dzieliła się z innymi. Rodzinie Niny składamy szczere wyrazy współczucia - czytamy na oficjalnym profilu programu na facebooku.

Nina Busk dała się poznać szerszej publiczności w pierwszej edycji programu, z miejsca podbijając serca widzów swoim ognistym temperamentem i pogodą ducha. Kuracjuszka zarażała wręcz entuzjazmem i chętnie brała udział we wszystkich zaplanowanych dla seniorów zajęciach. Otwarcie też mówiła o tematach związanych z seksem. TVP dostrzegła w Ninie medialny potencjał i kontynuowała z nią współpracę także po zakończeniu turnusu. Gwieździe "Sanatorium miłości" zaproponowano udział w "The Voice Senior", gdzie zagrzewała seniorów do występów przed kamerą i wokalnych popisów. Celebrytka wystąpiła też w serialu "Uzdrowisko".