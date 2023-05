Nie żyje Wanda Dyrda, znana toruńska trenerka personalna. Miała 39 lat

Informację o śmierci Dyrdy potwierdziła rodzina. Trenerka personalna chorowała na nowotwór piersi, który jednak w ostatnich miesiącach rozsiał się m.in. do mózgu.

Wanda Dyrda wystąpiła w "Siła KobieTY", akcji profilaktyczno-informacyjnej organizowanej przez kujawsko-pomorski oddział Polska Press Grupy - wzięła udział w sesji zdjęciowej do kalendarza, którego bohaterkami były kobiety walczące z nowotworem. Jeszcze w listopadzie była obecna na wernisażu fotografii wykonanych w trakcie sesji.

- Jestem trenerem i od 10 lat ćwiczyłam z ludźmi. Każdy inaczej podchodzi do choroby. Uważam, że zachorowałam po coś i ta misyjność pomaga mi w znalezieniu sensu w tej chorobie. Jeśli przy okazji mogę jakoś wykorzystać to co robię i to co mówię, to dobrze - mówiła w materiale wideo promującym akcję.