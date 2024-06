Niedoczynność tarczycy, nadczynności Hashimoto - objawy, przyczyny. Co można jeść przy chorej tarczycy? Dieta problemów z tarczycą

Jednym z największych, a jednocześnie najważniejszych gruczołów jest tarczyca. Znajduje się ona w przedniej części szyi, odpowiada za prawidłowe wydzielanie kluczowych hormonów. Jednocześnie chora tarczyca, zależnie od rodzaju problemów, może prowadzić do depresji, zaburzenia pamięci i koncentracji, niepłodności, chorób serca, przyrostu masy ciała i wielu licznych zmian. Po czym poznać, że ma się problemy z tarczycą? Jakie są rodzaje problemów z tarczycą? Jaka dieta przy niedoczynności lub nadczynności tarczycy? Jak radzić sobie z Hashimoto? Sprawdź, na co trzeba zwrócić uwagę!

Co to jest tarczyca?

Tarczyca jest nieparzystym gruczołem wydzielania wewnętrznego. To właśnie ona odpowiada za wytwarzanie hormonów:

Tyroksyna (T4)

Trójodotyronina (T3),

Kalcytonina

Wpływają one na metabolizm, a także na gospodarkę wapniowo-fosforową naszego organizmu. To też sprawia, że wszelkie problemy z tarczycą mogą mieć poważne konsekwencje dla naszego organizmu. Jakie dokładnie? Na co trzeba zwrócić uwagę?!

Po czym poznać, że ma się problemy z tarczycą?

Podstawowe rozróżnienie w przypadku problemów z tarczycą dotyczy tego, że możemy mieć niedoczynność tarczycy, albo jej nadczynność. W przypadku niedoczynności dochodzi do spowolnionego wytwarzania hormonów tarczycowych. Jak można się domyślić, nadczynność jest stanem przeciwnym - wzmożone wytwarzanie hormonów tarczycowych powoduje ich nadmiar w organizmie.

Hormony tarczycy bezpośrednio mają przełożenie na stężenie TSH, czyli hormonu przysadki. Ważne! Problemy z tarczycą - w każdej postaci - zdecydowanie częściej występują u kobiet aniżeli u mężczyzn. To nie oznacza, że panowie nie muszą się badać! Ich też może dotknąć problem, choć jest to rzadsze i jeśli nie ma problemów z tarczycą, badania jej można ponownie wykonać po stosunkowo długim okresie (np. 5 lat - o ile nie pojawiają się objawy wymagające zbadania!). W przypadku kobiet nawet przy zdrowej tarczycy powtórzenie badań powinno odbywać się zdecydowanie częściej!

Jaki wynik TSH jest niepokojący?

Teoretycznie wynik TSH u osoby dorosłej powinien zawierać się w przedziale od 0,4 do 4 mIU/l. W praktyce jednak wielu lekarzy specjalistów wdroży leczenie nawet jeśli będzie to np. 2 mIU/l. Wszystko zależy od cech osobniczych pacjentki.

Co boli przy chorej tarczycy?

Przede wszystkim specyfika problemów z tarczycą polega na tym, że sama w sobie nie boli - nawet wtedy, gdy mamy z nią poważne problemy. Zazwyczaj bowiem chora tarczyca wywołuje symptomy ogólnoustrojowe.

Czy to oznacza, że w ogóle nie pojawia się ból? Otóż nie. Ból przy tarczycy jest zazwyczaj powiązany z naciskiem wywołanym przez rozrośnięte wole lub też przez raka tarczycy.

Przy chorej tarczycy mogą boleć oczy. Także możemy odczuwać kołatanie serca, męczliwość, chudnięcie lub tycie, a także wypadanie włosów czy zaburzenia snu.

Jakie są objawy niedoczynności tarczycy?

Największym problemem niedoczynności tarczycy jest to, że poważnie przeszkadza w schudnięciu. Wraz z tym pojawiają się problemy takie jak:

Sucha skóra,

senność,

pogorszenie nastroju,

kłopoty z pamięcią.

Ile wynosi TSH przy niedoczynności tarczycy?

Przy tym problemie z tarczycą możemy mówić w zasadzie o tym, że wartość TSH jest nazbyt wysoka. Zazwyczaj uśredniając o wysokim TSH mówimy, gdy jest to wartość powyżej 4 μIU/ml. Należy jednak pamiętać o tym, że w zależności od wieku nawet wartości poniżej mogą stanowić sygnał niedoczynności. Dlatego też każdorazowo wyniki badań powinien przejrzeć lekarz endokrynolog!

Jak wygląda i czuje się osoba z niedoczynnością tarczycy?

Przede wszystkim problemem jest obniżenie nastroju, wpadanie w stany depresyjne, a także uczucie zmęczenia, senności i osłabienia. Przez spowolnienie metabolizmu. Taka osoba często ma opuchniętą twarz (całościowo lub częściowo). Problemem jest wtedy również nadmierny przyrost wagi ciała.

Dieta przy niedoczynności tarczycy - czego nie wolno jeść przy chorej tarczycy? Co powinniśmy jeść?

Podstawowym sposobem na radzenie sobie z niedoczynnością tarczycy jest stosowanie leczenia farmakologicznego pod nadzorem lekarza endokrynologa. Leki te zazwyczaj trzeba przyjmować do końca życia. Proces dopasowania dawki trwa jakiś czas, wymaga też regularnych badań.

Co istotne, bardzo ważne jest wdrożenie odpowiedniej diety oraz umiarkowanej aktywności fizycznej. Zatem, co powinno się jeść przy niedoczynności tarczycy?

Dieta powinna:

Obfitować w błonnik pokarmowy (produkty pełnoziarniste, owoce oraz warzywa);

uwzględniać chude mięso jako źródło białka budującego mięśnie;

suplementację cynku - znajduje się w jajach, mięsie, nasionach dyni oraz słonecznika, grzybach, fasoli, a nawet cebuli.

Dostarczanie selenu - idealnym źródłem są skorupiaki, ryby, pełnoziarniste produkty zbożowe oraz orzechy brazylijskie.

Suplementowanie żelaza - znajdziemy w czerwonym mięsie, rybach, żółtku, zielonych warzywach, porzeczkach, awokado, a także nasionach roślin strączkowych.

Zadbanie o odpowiednie dostarczenie jodu - poprzez ryby morskie oraz owoce morza.

Czego nie wolno robić przy niedoczynności tarczycy?

Tu w ramach diety powinno się wyeliminować:

Cukier,

słodycze,

Fast Foody,

Napoje słodkie,

Produkty z soją,

Warzywa kapuściane (kapusta, brukselka, kalarepa, kalafior, brokuł itp) - w szczególności nie na surowo!

Produkty mleczne - mogą być problematyczne, jeśli współwystępuje nietolerancja laktozy.

Gluten - często przy np. Hashimoto (pojawiającej się wraz z niedoczynnością tarczycy) pojawia się nietolerancja glutenu, a nawet celiakia. Rezygnacja z tych produktów musi się wiązać jednak z sięgnięciem po suplementację witamin z grupy B.

Jakie objawy są przy nadczynności tarczycy?

Wśród najpowszechniejszych problemów można wymienić:

wytrzeszcz oczu,

wole tarczycowe

zwiększoną potliwość,

zaburzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet,

nadmierną utratę wagi niezwiązaną z innymi działaniami (odchudzaniem się itp.).

A ile wynosi TSH przy nadczynności tarczycy? Przez nadmierną produkcję hormonów tarczycy dochodzi do znacznego obniżenia poziomu TSH. Poziom jest niski lub też bardzo niski - zazwyczaj na poziomie nie większym niż od 0,32 do 0,5 μIU/ml.

Czego nie wolno jeść przy nadczynności tarczycy?

W przypadku tej choroby powinniśmy ograniczyć spożywanie:

mocnej kawy,

mocnej herbaty,

napojów energetyzujących,

Fast Foodów,

Słodkich oraz słonych przekąsek,

Ogólnie wszelkich produktów wysoko przetworzonych.

Co to jest choroba Hashimoto? Przyczyny, objawy i dieta

Hashimoto jest chorobą, w której układ odpornościowy atakuje tarczycę. To oznacza stan zapalny. Co istotne, Hashimoto może wystąpić zarówno przy niedoczynności tarczycy, jak i przy jej nadczynności. Co jednak istotne, choroba ta pojawia się również przy prawidłowym wydzielaniu hormonów przez tarczycę.

To wszystko też oznacza, że Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną - z upływem lat jednak jej działanie prowadzi właśnie do niedoczynności tarczycy.

Co należy wiedzieć o Hashimoto? Jak wpływa na osobę chorą i jej organizm? Czego nie jeść, a co jeść przy chorobie Hashimoto? To wszystko wyjaśniamy w galerii: