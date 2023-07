Nienartowicz: "Niejedna miastowa teściowa takiego zięcia jak poseł ponoć by chciała"

AgroKluby

A tu wybrał się poseł Myrcha na wieś. Nie tę, na którą się tylu ludzi z miasta przeniosło. Wieś typowo rolniczą szturmuje. Zawsze to lepiej, że on tam peregrynuje, a nie jakaś weganka czy weganin z szeregów KO.

Twarzą pomysłu z AgroKlubami został poseł Myrcha. Tak, tak – poseł Myrcha. Są tacy, którzy widzieliby go jako kandydata na prezydenta Torunia. Inni twierdzą, że niejedna miastowa teściowa chciałaby takiego zięcia. Prawnik z doktoratem, dobrze ubrany, ładnie się prezentujący. Cóż z tego, że Baltazara z Belzebubem pomylił kiedyś.

Nim poseł Myrcha na wieś się wybrał, brylował w rodzinnym Toruniu. Okazja do lansu była tygodnie dwa temu, podczas Święta Miasta. Ogrzał się więc poseł w blasku złota laskarzy Pomorzanina. Akurat mistrzami Polski zostali, więc medale im poseł wręczał. W końcu to przede wszystkim w Toruniu ma głosy wyborców łapać.

Frekwencja ludzi PiS na tych wydarzeniach jest wysoka. Niezależnie od pory dnia i miejsca. Wiadomo - czujność trzeba zachować. Bo walka z polityczną konkurencją to jedno, ale ważniejsza jest ta z konkurencją do tzw. biorących miejsc na tej samej liście.

W kampanii duże tempo narzucili też ludzie PiS-u z Torunia. Ci, których startu w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu możemy się spodziewać. Zaprezentowali się więc kampanijnie, wspólnie z koalicjantami. Potem się lansowali podczas wizyty ministra Adamczyka od infrastruktury oraz milionów na toruńskie zabytki. No, a w poniedziałek przy okazji wmurowania kamienia węgielnego na budowie szkoły na Rudaku. Ponoć i premier Morawiecki miał tu zajechać, ale ostatecznie tylko list przysłał.

Baj Pomorski przed tygodniem spektakl plenerowy na starówce wystawił. „Popłyniemy razem na wielkim statku ,,The Globe” poprzez wzburzone morze inflacji, pandemii i wojen! Celem naszej wyprawy jest znalezienie Kapitana na miarę naszych czasów, który poprowadzi okręt ku bezpiecznej przyszłości…” - tak był spektakl zapowiadany. Są tacy, którzy sądzili, że to spektakl o prezydencie Zaleskim. Naprawdę! A to było o Koperniku.

Nie ma co się dziwić tej interpretacji z prezydentem. Wystarczy wspomnieć sesję Rady Miasta sprzed tygodni dwóch. Tę, podczas której prezydentowi absolutorium dawane było. Kto wówczas nie przemawiał, czuł się w obowiązku stwierdzić, że ubiegłoroczny budżet Torunia był trudny do realizacji z powodu inflacji, pandemii i wojny. Mimo to wykonany został. A wiadomo, kto tym dowodził.

To już tydzień, jak radny Banaszak z sejmiku województwa został ogłoszony prezesem Toruńskiej Infrastruktury Sportowej. Czyli miejskiej spółki od Areny Toruń. Zasiada w sejmiku w klubie PiS, do którego trafił za sprawą przynależności do Porozumienia, tego od byłego wicepremiera Gowina.

