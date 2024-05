Nienartowicz: "W tym klimacie rozliczeń nie będzie" [FELIETON]

Rozpaliła sporą część Torunia dyskusja o stylu przekazania prezydentury między Michałem Zaleskim a Pawłem Gulewskim. Przy okazji słychać apele o rozliczenie rządów poprzedniego prezydenta przez jego następcę. Czy do niego dojdzie?

W kampanii wyborczej Paweł Gulewski złożył sporo obietnic. Rozliczenia poprzednika jednak nie zapowiadał. Nie był więc toruńskim wcieleniem swego politycznego szefa, premiera Donalda Tuska, który ostatniej jesieni szedł do władzy w Polsce z hasłem rozgonienia i rozliczenia towarzystwa będącego dotąd u niej. Paweł Gulewski rozliczenia poprzednika nie zapowiadał też dlatego, że przez lata współpracował z nim jako radny, a przez trzy i pół roku jako wiceprezydent. Musiałby więc chcieć dowieść, że przymykał oczy na ewentualne nieprawidłowości.

Przeciwnie - Paweł Gulewski od pierwszego dnia kampanii zapowiadał jedwabną, pokoleniową zmianę. Taką taktykę miała też większość kandydatów KO do Rady Miasta. Skoro przyniosła bezdyskusyjne zwycięstwa w wyborach, to prezydent może uznać, że ma duże poparcie dla łagodnej zmiany. Do tego w wyborach przepadli wszyscy wyraziści krytycy jego poprzednika.

To z tej grupy mocno słychać wezwania do rozliczeń. Zapewne jest w niej poczucie, że tą krytyką przyczyniła się do zmiany władzy w Torunia, a konkretów z tego nie ma. Była nadzieja, że jeden z wyrazistszych krytyków prezydenta Zaleskiego, były radny Bartosz Szymanski, będzie jednym z zastępców prezydenta Gulewskiego. Nie będzie. Wśród najbliższych współpracowników prezydenta jest za to skarbniczka, która takie stanowisko zajmowała za czasów jego poprzednika. I wiceprezydentka, wcześniej będąca w dyrektorskiej ekipie w Urzędzie Miasta.

W takiej atmosferze zmiany szans na rozliczenie więc nie ma. Elektorat go oczekujący musi się zadowolić obietnicą Pawła Gulewskiego, że będzie on miał inne podejście do Torunia i torunian niż poprzednik i rozliczać go z jej realizacji.

