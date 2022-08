Niezawodne naturalne sposoby na komary. Sprawdzą się w domu w walce z uciążliwymi owadami

Kiedy komary są szczególnie uciążliwe?

Problem pojawiających się komarów jest szczególnie dostrzegalny latem. W ciepłe dni przeplatające się dniami deszczowymi możemy zauważyć, że liczba komarów uległa wyraźnemu pomnożeniu. Te zaś wyczuwają pot, większe stężenie dwutlenku węgla i ciepło ludzkiego ciała, co przyciąga je do nas.

Krew dla komara - dlaczego nas atakują?

Komary żywią się ludzką krwią, ponieważ pożądają białka w niej zawartego. Żywią się nią wyłącznie samice komarów, które po przekłuciu krwi wprowadzają do ciała człowieka ślinę zapobiegającą krzepnięciu krwi. To jest źródłem charakterystycznej krosty, która utrzymuje się około tygodnia. A jak można w praktyce walczyć z tymi uciążliwymi owadami? Na szczęście nie jest to takie trudne.