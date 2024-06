Niezręczna sytuacja na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Torunia

Czwartkowa debata nad raportem o stanie gminy oraz w sprawie absolutorium dla prezydenta Torunia trwała do godziny 18. Co ciekawe, kolejka do mównicy wcale nie była długa - w debacie wziął udział jeden radny oraz czworo społeczników. Wystąpienia klubowe przed głosowaniem nad absolutorium również nie były długie. Radni generalnie wznieśli się ponad polityczne podziały, podziękowali prezydentowi byłemu i obdarzyli zaufaniem jego następcę. Prezentacja raportu była jednak dość długa, a poza tym radni mieli jeszcze dość długą przerwę obiadową, także ten fragment posiedzenia zakończyli w porze podwieczorku.