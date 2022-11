Niezwykle cenne i rzadkie monety z XX-wieku. To nie tylko PRL! Sprawdź, czy je masz [ZDJĘCIA]

Monety PRL-u - tak się zmieniały

Jest to istotne, gdyż zaowocowało to powstaniu istotnych zmian związanych z tym, które monety są uznawane za szczególnie cenne.

Okres Polski Rzeczpospolitej Ludowej wyróżniał się tym, że w ciągu niemalże 45 lat trwania ustroju do obiegu trafiały bardzo różnorodne monety. Każdorazowe ich wybijanie wiązało się ze zmianami:

Międzynarodowa skala stanu zachowania monet

W świecie zbieraczy monet uznaje się, że najbardziej wartościowe są te monety, które zostały zachowane w doskonałym stanie. W związku z tym już od lat obowiązuje międzynarodowa skala stanu zachowania monet. Warto przy tym pamiętać, że próby samodzielnego "doczyszczania" monet często jedynie szkodzą ich wartości. Podział w skali to 7 stopni określających, jaki jest stan monet:

Jakie rodzaje monety z PRL-u są najdroższe?

Za najdroższe monety z PRL-u uznaje się przede wszystkim te okazy, które mają wyraźne błędy i zmiany "techniczne". Wśród nich można wymienić m.in. brak znaku polskiej mennicy, który powinien znajdować się na awersie pod prawą łapą orła. To oznacza, że dane monety nie zostały wybite w Mennicy Państwowej w Warszawie. Co więcej, był czas, gdy wśród popularnych legend i teorii z tym związanych wskazywano, że monety te (10-groszówki z 1973 roku) były wybite w mennicy w Leningradzie. Obecnie jednak uznaje się, że monety te powstały w mennicy w Kremnicy na Słowacji. Szczegółów związanych z tym, jaki był nakład, kto go zlecił i jaki był cel nakładu niestety nikt nie zna.