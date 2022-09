Niski poziom witaminy D? Możesz zachorować na toksoplazmozę

Czym jest toksoplazmoza i co ją wywołuje?

Toksoplazmoza to choroba wywoływana przez pasożyty pochodzenia zwierzęcego. Co do zasady dotyka ona około 30 proc. ludzi na świecie. Chorobę powoduje zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii, który zazwyczaj przenoszony jest poprzez spożycie żywności bądź wody, która uległa zakażeniu. Na chorobę można się narazić również po współżyciu, transfuzji krwi lub też w wyniku przeszczepu. Pasożyt powodujący zakażenie może się rozmnożyć wyłącznie w kotach i innych gatunkach kotowatych. Właśnie to sprawia, że największe narażenie na zakażenie dotyczy właścicieli tych zwierząt.