Nowa koszykarka w Enerdze Toruń. Katarzynki pozyskały kolejną Amerykankę

W sezonie 2021/2022 Grays występowała w słowackim MBK Ružomberok, a jej statystyki to średnio 12,7 punktu, 5 zbiorek, 1,4 asysty oraz 1,5 przechwytu na mecz. Po zakończeniu rozgrywek w Europie poleciała do Nowej Zelandii, gdzie grała do końca sierpnia w barwach Northern Kāhu.