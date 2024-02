Nowa opłata! Abonament za komputer i smartfona! Ta opłata zastąpi abonament RTV? Są takie plany

Problem abonamentu RTV

Już od lat co jakiś czas podnoszony jest temat abonamentu RTV i problemów związanych m.in. ze ściągalnością tej opłaty. Rozmaite pomysły związane ze zmianą tej opłaty, a także ewentualną jej likwidacją czasem spotykały się z większym, czasem z mniejszym entuzjazmem. Wpływy z reklam się są bowiem wystarczające do utrzymywania mediów publicznych - te np. w przypadku telewizji nie mogą emitować reklam w trakcie nadawania filmów i seriali. Na czym więc polega nowy pomysł?

Obowiązek płacenia abonamentu RTV

Obecny obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego spoczywa na posiadaczach odbiorników radiowych i telewizyjnych. Problem tkwi jednak w tym, że znaczna część tych osób unika opłaty na media, co czasem wiąże się z nakładaniem na nich wysokich kar. Jednak wiele osób skutecznie "uwalnia się" od tego obowiązku. Od stycznia do listopada 2023 roku z niepłaconego abonamentu w samym tylko województwie kujawsko-pomorskim urzędy skarbowe odzyskały aż 770 tys. złotych.

Likwidacja abonamentu RTV? Opłata na komputery i telefony

Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mają świadomość mankamentów systemu abonamentowego. Z członków KRRiT wypowiedział się prof. Tadeusz Kowalski, medioznawca. Zaznaczył on, ze abonament RTV powinien zostać zastąpiony nową opłatą. Określił ją mianem składki audiowizualnej dołączonej do podatku PIT, CIT oraz ubezpieczonych w KRUS. Co więcej, miałaby on również dotyczyć telefonów oraz komputerów.