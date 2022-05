Nowa siedziba harcerzy z toruńskiego oddziału ZHR

- Gratuluję pomysłodawcom i fundatorom podjętych tu prac i gratuluję trafionego pomysłu otwarcia Bazy Harcerskiej „Tuba Dei”. W polskiej tradycji harcerskiej takie miejsca, bez względu na to, czy są nazywane harcówkami, czy bazami, to zawsze przyjmują charakter domu, do którego chętnie się powraca. Mam nadzieje, że będzie to miejsce inspiracji i dobrych impulsów dla młodych pokoleń naszych harcerzy - mówił prezydent Zaleski.