Nowe odliczenia podatkowe 2024. Te ulgi podatkowe obowiazują w rozliczeniu 2023/2024

W życie wejdą nowe rozwiązania dotyczące ulgi na dziecko. Jednakże od 2023 roku nie każdy rodzic skorzysta z dodatkowej ulgi. Co istotne, możliwość tego typu stracą... najubożsi. Dlaczego tak jest?

Ile zwrotu dostaniemy? Takie są ulgi podatkowe 2023/2024

Istnieje wiele określeń na tzw. ulgi podatkowe. Są one nazywane odliczeniami, zwolnieniami, zmniejszeniami, a także obniżkami. Niezależnie od ostatecznej nazwy, ulgi te pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania lub też na zmniejszenie wysokości podatku, jaki będzie nas obowiązywać. Po części będzie to oznaczało niższe podatki już podczas składania deklaracji. Czasem jednak na zwrot podatku będziemy musieli poczekać na czas po złożeniu rozliczeń rocznych za 2023 rok. Inaczej mówiąc, zwroty możemy otrzymywać już po kwietniu 2024.

Deklaracje podatkowe 2024

Sezon podatkowy jak co roku zaczyna się 15 lutego. Wcześniej pracodawcy mają obowiązek przesłać nam odpowiednie PITy. Same deklaracje podatkowe składamy od 15 lutego do końca kwietnia - ruszając wtedy z rozliczeniem się z urzędem skarbowym - zarówno bezpośrednio w urzędzie, jak i przy pomocy składania deklaracji przez Internet.