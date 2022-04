Nowe perony kolejowe w Kujawsko-Pomorskiem. Wiemy gdzie powstaną!

Łatwiej wsiąść do pociągu

Do podroży koleją zachęcają przebudowane, wyższe perony na przystankach Kamionki Jezioro (peron nr 1) i Rychnowo Wielkie (peron nr 2), na linii kolejowej z Torunia do Olsztyna (lk 353). Zamontowane zostały tam wiaty i ławki. Oznakowanie oraz informacje w gablotach ułatwiają orientację na przystankach. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się są wygodne dojścia. Wsparciem dla osób niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Po zmroku jest bezpieczniej dzięki jaśniejszemu oświetleniu LED. W lipcu br. na przystankach Kamionki Jezioro i Rychnowo Wielkie planowane jest oddanie do użytku sąsiednich peronów.

Wygodny dostęp do pociągów z nowych peronów, to efekt realizacji projektu pn. "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV-infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013". Wartość zadania wynosi ok. 100 mln zł przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej-Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.