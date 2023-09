Nowe prawo płacy minimalnej. To tylko 58 zł brutto? Związkowcy mają obawy!

Minimalna w 2024 roku zrośnie o 58 zł?

W myśl ostatniego projektu poświęconego wzrostowi minimalnej pensji w 2024 roku zakłada się, że minimalna pensja w styczniu brutto wynosić będzie aż 4242 zł. Jednocześnie jednak ten sam projekt zakłada, że od lipca 2024 roku wynosić będzie ona 4300 zł brutto. to oznacza, że w ciągu pół roku stawka ta wzrośnie o zaledwie 58 zł. Zdaniem związków zawodowych jest to sytuacja nie do przyjęcia.