Nowe prawo pomocy sąsiedzkiej przyczynia się do poprawy jakości życia wielu starszych osób w Polsce. Kto, za co i ile dostanie? redpp

Elementem podstawowych relacji społecznych wydaje się życzliwość i pomoc sąsiedzka. Dla wielu osób to właśnie sąsiedzi są tymi, którzy są w stanie pomóc, wesprzeć. Doceniają to w szczególności osoby starsze, schorowane, które nieraz z nawet podstawowymi rzeczami zmagają się i wymagają jakiejś formy wsparcia. Z zasady gminy też regulują kwestię usługi sąsiedzkiej, pomocy sąsiedzkiej. Już od listopada to gmina ma jednak wypłacać wynagrodzenie za wsparcie osób starszych.