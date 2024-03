Nowe przepisy od 1 lutego 2024! Olbrzymie zmiany w szpitalach i przychodniach! Warto się na to przygotować

Ważne zmiany w szpitalach i przychodniach

Konsultacje społeczne

Tego brakuje służbie zdrowia

W dokumencie tym zauważono problemy koordynacji POZ z pedagogami i psychoterapeutami dzieci oraz młodzieży. Myśląc o dobru dzieci postanowiono doprowadzić do wprowadzenia zmian - te mają poprawić stan aktualny. Teraz NFZ miałoby nie mieć już utrudnionego rozliczania świadczeń. W efekcie łatwiej będzie można przekazywać dodatkowe środki finansowe, a to docelowo ma usprawnić życie pacjentów.

Łatwiejszy dostęp do psychoterapeuty i pedagoga?

Co z nowotworami?

Nowe osoby zyskają prawo do lekarza poza kolejką!

16 czerwca 2023 weszła w życie ustawa, która takie prawo przyznała kolejnej grupie osób. Jednak dotychczas nie zostało to realnie wprowadzone w życie (brak kodu to uniemożliwia), dlatego od 1 lutego ma się to zmienić. A kto będzie miał takie prawo? Pacjenci, którzy mają świadczenie kompensacyjne za szkody medyczne, do których doszło w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnych publicznie finansowanych na terenie szpitala.