Nowe zasady rejestracji do gabinetu lekarskiego. Tak teraz potwierdzisz swoją tożsamość Piotr Paszelke

Od 14 lipca 2023 roku ma obowiązywać przepis pozwalający na to, aby aplikacja mObywatel była uznawana za trzeci już dokument, którym można potwierdzić tożsamość. Ma działać obok dowodu osobistego oraz paszportu. Co istotne, aplikacja ma być uznawana przy rejestracji w szpitalu lub u lekarza na takich samych zasadach, jak wspomniane fizyczne dokumenty. Co dokładnie warto wiedzieć o nadchodzących zmianach?