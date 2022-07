Nowe zielone miejsce w centrum Torunia [Zobacz Zdjęcia] Adam Mroczek

Przy ulicy Podmurnej, tuż obok wejścia do Urzędu Miasta Torunia powstało mini podwórko z mikro zielenią. Nawiązuje ono do popularnego obecnie w miastach trendu wprowadzania roślinności do zwartej zabudowy centrum.