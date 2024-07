Nowe zmiany w kodeksie pracy. Krótszy czas pracy i staż pracy na nowych zasadach? Jest decyzja ministerstwa! [3.07.2024]

Zmiany w kodeksie pracy – co proponuje rząd?

Rządowe plany dotyczące skrócenia tygodniowego wymiaru czasu pracy z 40 do 35 godzin wywołują szerokie dyskusje wśród pracodawców i pracowników. Według informacji podanych przez serwis money.pl, większość pracowników w Polsce wyraża preferencję za skróceniem tygodnia pracy o jeden dzień, zamiast skracania każdego dnia pracy o godzinę.

Wyzwania dla przedsiębiorstw

W praktyce będzie wyglądało to tak, że firmy będą miały tyle samo osób w krótszym czasie w przypadku dużych zakładów produkcyjnych czy usługowych.

Korzyści dla pracowników

To rozwiązanie z założenia ma poprawić pracownikom byt, jakość życia. W uzasadnieniu pojawiło się nawet pojęcie "work life balance" - tłumaczy i dodaje, że teoretycznie pracownicy mają mieć więcej czasu wolnego, podczas którego będą mogli się relaksować, spędzać go z rodzinami.

Ustawodawca wspomniał nawet, że może to wpłynąć to na wzrost czytelnictwa w Polsce. Zmiany te mają na celu nie tylko poprawę bytu pracowników, ale również mogą przyczynić się do wzrostu czytelnictwa i ogólnie pojętej jakości życia.