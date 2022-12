Nowotwory jamy ustnej coraz bardziej popularne. Skąd bierze się ten rak i jakie są jego pierwsze objawy?

Nowotwory jamy ustnej. Objawy

Objawy nowotworu jamy ustnej są mało specyficzne, a pierwsze symptomy mogą być podobne do zwykłego zakażenia, np. afty. Nowotworem, który jest najczęściej diagnozowany w jamie ustnej, jak czytamy w medonet.pl, jest rak płaskonabłonkowy, atakujący dno jamy ustnej oraz przednią część języka. Nowotwory jamy ustnej są różnymi schorzeniami, które pojawiają się w obrębie jamy ustnej i mogą różnić się od siebie przebiegiem czy objawami. U 30 proc. pacjentów rak lokalizuje się na wargach, u 20-50 proc. osób na języku, a u 30 proc. na dnie jamy ustnej. Nowotwory jamy ustnej mogą występować również w innych okolicach (np. rak policzka, podniebienia twardego czy wyrostka zębodołowego).

Najczęstsze przyczyny nowotworów jamy ustnej

Jak czytamy na abczdrowie.pl dane zebrane przez Oral Health Foundation z Wielkiej Brytanii wskazują, że w tym kraju tylko w 2021 roku zdiagnozowano 8864 przypadków nowotworów jamy ustnej - jest to 34 proc. wzrost w stosunku do ostatniej dekady.

Powodem takiego stanu rzeczy jest pogarszający się stylu życia - coraz więcej osób w tym kraju sięga po papierosy i alkohol. W Polsce liczba zachorowań wynosi nieco ponad 1000 rocznie. Z reguły jednak nowotwory jamy ustnej są stosunkowo późno diagnozowane. Wszystko przez objawy, które sa podobne do wielu innych chorób, w tym zwykłych infekcji.