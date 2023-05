Kto wypłaca 200 złotych do emerytury?

Kto może liczyć na 200 złotych dożywotnio co miesiąc?

Rosnące wydatki emerytów

Nie ma wątpliwości, że przy szalejącej inflacji każdy grosz ma znaczenie. W przypadku niskich rent i emerytur jest to szczególnie dostrzegalne. Po opłaceniu rachunków i kosztów leczenie, co jest podstawowym problemem osób w podeszłym wieku, dobrze byłoby mieć pieniądze na jedzenie i życie. Dla niektórych emerytów dostępny jest specjalny dodatek 200 złotych do emerytury. Tu jednak trzeba spełnić określone wymagania.

