Nowy podatek podniesie ceny w sklepach? Branża alarmuje! Wszystko przez pomoc rolnikom?

Wsparcie dla rolników

W związku z problemami z napływem ukraińskiego zboża rząd szuka rozwiązania optymalnego dla polskich rolników. Jedną z opcji jest uruchomienie specjalnego Funduszu Ochrony Rolnictwa, którego celem ma być zrekompensowanie strat ponoszonych przez naszych rolników. Wciąż jednak projekt, który analizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, musi trafić do sejmu.

Którzy rolnicy otrzymają wsparcie?

Z założenia projektu jasno wynika, że dodatkowe pieniądze mają trafić do rolników, którzy z różnorodnych powodów nie otrzymali odpowiedniej zapłaty za swoje produkty. Jest to przygotowane przede wszystkim z myślą o tych rolnikach, którzy nie otrzymali na czas płatności za swoje produkty. Wydawać się może, że jest to sytuacja optymalna. Tu jednak niektórzy wskazują na problem związany ze źródłem finansowania nowego funduszu.