Nowy wiek emerytalny w Polsce. Są deklaracje zmiany! Jaki będą zasady? redpp

Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? To pytanie już od lat zadają sobie Polacy. Swego rodzaju obawą jest to, że wiek ten ulegnie wydłużeniu. O takiej konieczności wręcz mówi część ekonomistów, choć mało kto mówi o tym, aby obecnie byłoby to realne. Niemniej jednak podniesienie wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn do 67 roku życia nie jest wykluczone. Pojawiają się też alternatywy dla tego pomysłu. Co warto wiedzieć?