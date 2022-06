O niej znów jest głośno! Natasza Urbańska zagrała w "365 dni" i wygrała "Mask Singer"! Sprawdźcie, jak mieszka!

Kim jest Natasza Urbańska?

Natasza Urbańska wydała także trzy albumy. Spore kontrowersje wzbudził jej utwór "Rolowanie", do którego nakręcono odważny teledysk. Na wokalistkę spadła wówczas dość mocna fala krytyki. Ta jednak nie poddała się i dalej robiła to, co kocha.

Natasza Urbańska triumfuje! Wygrała "Mask Singer"

Tej wiosny Natasza Urbańska wystąpiła w show TVN "Mask Singer", gdzie gwiazdy w wystrzałowych kostiumach wykonują znane utwory. Natasza Urbańska, przebrana za Deszcz, zaśpiewała takie hity jak "Think" Arethy Franklin czy "I wanna be your slave" zespołu Maneskin. Artystka zdjęła maskę jako ostatnia, co dało jej zwycięstwo.