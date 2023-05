O tym nie możesz zapomnieć! Najważniejsze terminy dla seniorów w 2023 roku

W tym roku seniorzy nie powinni narzekać aż tak mocno na finanse. Marzec rozpoczął się od waloryzacji emerytur. Świadczenia wzrosły 0 14,8 procent. To jednak nie wszystko. Na seniorów czekają jeszcze wypłaty 13 i 14 emerytury. Kiedy to nastąpi? Zobaczcie najważniejsze daty i terminy dla seniorów w 2023 roku.>>>>SPRAWDŹ

W tym roku seniorzy nie powinni narzekać aż tak mocno na finanse. Marzec rozpoczął się od waloryzacji emerytur. Świadczenia wzrosły 0 14,8 procent. To jednak nie wszystko. Na seniorów czekają jeszcze wypłaty 13 i 14 emerytury. Kiedy to nastąpi? Zobaczcie najważniejsze daty i terminy dla seniorów w 2023 roku.

Wygląda na to, że życie seniora nie do końca musi być smutne i naznaczone ograniczonymi środkami do życia. W tym roku emeryci mogą liczyć na konkretny wzrost świadczenia. Już 1 marca o 14,8 procent podwyższone zostały emerytury (najmniejszy wzrost wyniesie 250 złotych).

Wyższa emerytura

Już 27 marca Główny Urząd Statystyczny opublikuje, jak co roku, tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. W ostatnich latach, jak czytamy na radiozet.pl, odnotowano więcej zgonów niż w poprzednich latach – także za sprawą koronawirusa. W rezultacie nastąpił spadek dalszego trwania życia. Co to oznacza dla ZUS i przyszłych emerytów? Statystycznie – w świetle niekorzystnych prognoz – będziemy żyć krócej, a zatem nasz kapitał emerytalny będzie podzielony przez mniejszą liczbę miesięcy, co z finansowego punktu widzenia jest dobrą informacją. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dzieli bowiem kwotę zgromadzonych składek przez przeciętne dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach. Im większy licznik oraz mniejszy mianownik tego matematycznego działania, tym jego wynik, czyli wysokość emerytury, będzie wyższy.

Kiedy wypłata 13. i 14. emerytury?

W kolejnym miesiącu, czyli kwietniu seniorzy otrzymają 13. emeryturę. Po ostatniej waloryzacji równe kwocie minimalnej emerytury świadczenie wzrosło do kwoty 1588,44 zł brutto. Zgodnie z zapowiedzią ZUS, wypłaty zaczną się wcześniej – pierwsi seniorzy otrzymają trzynastki już w marcu 2023 roku. Pieniądze trafią wtedy do emerytów, którzy środki z ZUS powinni otrzymać 1 kwietnia – w bieżącym roku to sobota. Wcześniejszą wypłatę emerytury i „trzynastki” dostaną też seniorzy, którzy według harmonogramu powinni otrzymać pieniądze z ZUS 10 kwietnia. W tym roku to drugi dzień świąt, więc pieniądze zostaną więc wypłacone jeszcze przed Wielkanocą. Osoby pobierające świadczenie i zasiłek przedemerytalny otrzymują trzynastkę razem z emeryturą za maj.

Emerytów w tym roku czeka jeszcze wypłata 14. emerytury. Świadczenie to jest równe minimalnej emeryturze, która wynosi w 2023 roku 1588,44 zł brutto. Czternastkę w tej wysokości mieliby otrzymać ci, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe emerytury będą pomniejszone na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

Rozliczenie PIT

2 maja to ostatni dzień na rozliczenie PIT. Ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, lecz nadal pracują, po raz pierwszy będą mogli skorzystać w rozliczeniu rocznym z ulgi dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Jeśli płatnik (pracodawca) pobierał od tych seniorów zaliczki na PIT w 2022 roku, podatników czeka zwrot podatku.