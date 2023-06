Obóz przesiedleńczy w Szmalcówce, czyli historie przeszywające na wskroś

Obóz w przedwojennej toruńskiej fabryce smalcu przy ulicy Grudziądzkiej był jednym z kilku utworzonych przez Niemców obozów przesiedleńczych dla polskich mieszkańców dawnego województwa pomorskiego. Ci, którzy się tam znaleźli, trafiali albo do Generalnej Guberni, albo na cmentarz. Ci drudzy byli początkowo chowani bez trumien, dopiero później ich ciała były składane do skrzyń z otwieranym dnem. Kiedyś wymyślili je Austriacy. Stawiało się taką trumnę nad grobem, dno się otwierało, ciało wpadało do dołu, a skrzynkę można było wykorzystać ponownie.

Co się dzieje na remontowanych toruńskich dworcach? Co z remontem Garbatego Mostka?

Świadkowie nadal poszukiwani

To jedna z wielu przejmujących historii do jakich dotarli członkowie Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że rozpoczęli oni prace nad filmem o Szmalcówce. W imieniu twórców zaapelowaliśmy do świadków tamtych wydarzeń, aby podzielili się wspomnieniami. Odezwało się sporo osób, za co bardzo dziękujemy. Prosimy też tych, do których poprzedni apel nie dotarł, aby swoimi historiami wsparli filmowców. Ci mają jeszcze przed sobą lekturę 11 tomów akt z Instytutu Pamięci Narodowej, jednak najbardziej przejmujące na ogół są wspomnienia ludzi, a nie dokumenty.