Od 1 lipca można dostać dodatkowe pieniądze na dziecko. Rusza program "Dobry Start"!

Program "Dobry Start" od 1 lipca 2024

Które dzieci mogą być objęte programem "Dobry Start"?

Należy pamiętać, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia , jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym – wskazał rzecznik ZUS.

Gdzie i do kiedy składać wnioski do programu "Dobry Start"

Wnioski o dofinansowanie z programu "Dobry Start" należy składać od 1 lipca do końca listopada 2024 drogą elektroniczną. Prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go do końca sierpnia 2024 będzie skutkować wypłatą środków do 30 września bieżącego roku. Jeśli dziecko powyżej 20 roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada, można składać wnioski również po upłynięciu tego terminu.