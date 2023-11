Od 17 listopada tego możesz zażądać od pracodawcy! Nie może odmówić! Zmiana w przepisach

Zmiany w przepisach

Zgodnie z załącznikiem do omawianego rozporządzenia monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

O tym jak ważne są komfortowe warunki pracy nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. Teraz dzięki nowym przepisom więcej pracowników będzie mogło wykonywać swoje obowiązki w lepszych warunkach. Niebawem wchodzi bowiem w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy od 17 listopada będą mieli pół roku na dostosowanie się do nowych przepisów. Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w definicji stanowiska pracy. Należy je teraz rozumieć jako przestrzeń pracy razem z krzesłem, stołem, wyposażeniem podstawowym (takim jak komputer) oraz opcjonalnym (na przykład skanerem czy uchwytem na dokumenty). To jednak niejedyna modyfikacja. Od 17 listopada na pracodawcach spoczywać będzie nowy obowiązek. Skorzysta na nim wiele osób.

Monitor powinien być ustawiony względem źródeł światła tak, aby ograniczać olśnienie i odbicia światła. Co więcej, jeśli pracownik podczas swojej pracy zajmuje się dokumentami może dostać od pracodawcy specjalny uchwyt na dokumenty z regulacją wysokości, pochylenia oraz odległości. Pracownicy mogą też zażyczyć sobie wyposażenia miejsca pracy w podnóżek.

Nie tylko okulary

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikom nie tylko okulary, ale również soczewki kontaktowe (jeśli badanie okulistyczne wykaże konieczność ich stosowania). Dotyczy to nie tylko osób, które realizują obowiązki służbowe przy użyciu komputera, ale wszystkich grup zawodowych.

Ważnym punktem jest także ten dotyczący wymaganego oświetlenia. Według przepisów miejsce pracy musi być oświetlone w taki sposób, aby zapewnić komfort pracy wzrokowej. Oprócz tego powinno być indywidualnie dostosowane do konkretnego miejsca i rodzaju prac.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy określają także minimalne wymagania, jakie muszą spełniać konkretne miejsca pracy. W przypadku tych wyposażonych w monitor konieczne jest zaprojektowanie ich tak, aby zapewniały odpowiednią przestrzeń do pracy. Co najważniejsze — wszelkie sprzęty obsługiwane ręcznie muszą być "w zasięgu kończyn górnych".

Praca przy komputerze - skutki

Długotrwała praca przy komputerze, jak czytamy na wprost.pl może przyczynić się do powstania wielu problemów zdrowotnych. Niemal 75 procent osób spędzających przed monitorem co najmniej 2 godziny dziennie może cierpieć na tak zwany syndrom widzenia komputerowego. Jego objawy to: