Od 2023 roku sprawdzisz ile zarabia Twój znajomy w urzędzie

Nowy rejestr umów o pracę

W projekcie rządowym zakłada się powstanie nowego rejestru umów o pracę. Z zasady ma on objąć przedsiębiorców, aby pomóc im prowadzić dokumentację pracowniczą. Tak przynajmniej jest to przedstawiane. Z drugiej jednak strony nie brakuje głosów sugerujących, że działanie to jest skoncentrowane przede wszystkim na tym, aby dać więcej możliwości kontrolnych urzędowi skarbowemu oraz ZUS-owi. Niezależnie od tego wskazuje się na to, że odrębny rejestr ma objąć właśnie urzędników z sektora państwowego oraz samorządowego. Przede wszystkim ma być on jawny dla każdego.