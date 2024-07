Od 7 lipca musisz mieć w samochodzie takie urządzenie. Zmiana przepisów. Po co czarna skrzynka w samochodzie? redpp

Od niedzieli 7 lipca obowiązuje zupełnie nowy przepis dotyczący samochodów. W każdym nowo zarejestrowanym samochodzie będzie musiał się znaleźć rejestrator danych, czyli EDR. Co to takiego? W praktyce jest to czarna skrzynka podobna do tych, które znamy z samolotów. Dlaczego w samochodach mają być montowane czarne skrzynki? Których dokładnie pojazdów dotyczą nowe przepisy?