Od kwietnia za wypadek przy pracy otrzymasz większe odszkodowanie!

Ile za uszczerbek na zdrowiu?

Od 1 kwietnia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaci 1431 zł jednorazowego ubezpieczenia. Jeżeli będzie dotyczył danej osoby przypadek orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, wtedy takiej osobie będzie przysługiwać 25 tysięcy 44 złote. Tyle też dostaną renciści, których stan pogorszy się na tyle, że dojdzie do całkowitej niezdolności do pracy.