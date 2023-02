Od podstawówki po doktorat. Jakie wykształcenie mają polscy wybitni sportowcy? [13.02]

"Nie czytam książek". "Matematyki nie lubiłem już od zerówki". Takie stwierdzenia wśród sportowców to dzisiaj rzadkość. Coraz więcej z nich kończy studia - i to nie tylko na Akademiach Wychowania Fizycznego. Dzieje się tak już od wielu lat. Coraz częściej szkoły wyższe idą na rękę zawodnikom, umożliwiając im karierę dwutorową. Nie da się tez ukryć, że dużym ułatwieniem jest też wysyp prywatnych szkół wyższych, na których elastycznie podchodzi się do organizacji zajęć i terminów sesji egzaminacyjnych. Choć wciąż są jeszcze tacy sportowcy, którzy edukację skończyli na podstawówce. Nie oznacza to jednak, że poziomem wiedzy i elokwencji ustępują magistrom. Po prostu... postawili na sport. A więc - jakie wykształcenie mają m. in. Robert Kubica, Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Bartosz Zmarzlik, Justyna Kowalczyk, Anita Włodarczyk, Bartosz Kurek, Agnieszka Radwańska i inne gwiazdy polskiego sportu? Sprawdźcie sami, może w niektórych przypadkach się zdziwicie... Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię".