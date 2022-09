Odczuwasz senność w ciągu dnia? To nie tylko brak snu! To oznaka wielu chorób!

Siedzisz w ciągu dnia w pracy, na zajęciach lub wypełniasz domowe obowiązki i nagle łapie cię nagła senność? W sporadycznych przypadkach jest to w pełni zrozumiałe. Każdemu bowiem zdarza się stres, trudna noc czy też ciężkostrawny posiłek. Problem jest jednak taki, że niektórych problem ten dotyka często i w bardzo nieodpowiednich momentach. Również za kierownicą. Jak zwalczyć nagłą senność? Co ją powoduje? SPRAWDŹ! >>>>

Siedzisz w ciągu dnia w pracy, na zajęciach lub wypełniasz domowe obowiązki i nagle łapie cię nagła senność? W sporadycznych przypadkach jest to w pełni zrozumiałe. Każdemu bowiem zdarza się stres, trudna noc czy też ciężkostrawny posiłek. Problem jest jednak taki, że niektórych problem ten dotyka często i w bardzo nieodpowiednich momentach. Również za kierownicą. Jak zwalczyć nagłą senność? Co ją powoduje?

Czy senność w ciągu dnia jest naturalna?

Zdawać się może, że przy zachowaniu idealnych warunków snu, higieny umysłu i ciała nie powinna nam doskwierać nagła senność w ciągu dnia. Tu jednak konieczne jest również prowadzenie aktywnego trybu życia, dbanie o zbilansowaną dietę i o dobre zdrowie. W praktyce bardzo często o tym zapominamy lub po prostu to ignorujemy. To zaś prowadzi nas do problemu nadmiernej senności w ciągu dnia. Szacuje się, że problem ten doskwiera od kilku do kilkunastu procent ludzi w ogóle. Istnieją jednak sposoby na poradzenie sobie z tym problemem.

Przyczyny senności w ciągu dnia

Wpierw wyjaśnijmy sobie, co może powodować wspomniany problem. Z zasady przede wszystkim to pozwala nam na skuteczne, nie tylko doraźne zwalczanie senności w ciągu dnia. Niektóre przyczyny są dość naturalne i wynikają z np. zarwania nocy, podróży nocą, pracy zmianowej i ogólnie zaburzonego rytmu dobowego. Niektórzy z nas są również senni, ponieważ złapali infekcję lub mają taką reakcję na zmianę pogody. Jeszcze inni mogą problem ten zrzucić na karb stresu oraz przepracowania. Należy jednak pamiętać o tym, że nagła senność w ciągu praktycznie każdego dnia może oznaczać poważniejsze choroby. Dlatego też warto się przebadać. A co nam grozi? Można tu wymienić m.in. anemię, problemy z tarczycą lub sercem, niewydolność wątroby, cukrzycę, depresję, a także schorzenia neurologiczne. To jednak stanowi wyłącznie wycinek potencjalnych chorób, dlatego dokładne badania są tu kluczowe. A jak doraźnie radzić sobie z sennością w ciągu dnia?

Pobudzające napoje

Znakomitym rozwiązaniem jest sięgnięcie po pyszne, pobudzające napoje. Dla wielu osób z automatu oznacza to zdecydowanie się na kawę lub "energetyka". Trzeba jednak pamiętać o tym, że z jednym i drugim trzeba uważać, tym bardziej warto mieć na uwadze, że np. kawa rozpuszczalna nie zalicza się do tych faktycznie działających. Z kolei napoje energetyczne nie są zbyt zdrowe, a ich działanie jest zwodnicze. Dobrym rozwiązaniem jest jednak sięgnięcie po zieloną herbatę. W walce z sennością w ciągu dnia pomoże również woda z cytryną. Podobnie warto sięgnąć po Yerbę Mate lub sok z jabłek wzbogacony o świeżo starty imbir. Jednak wśród pobudzających napojów podstawą jest... po prostu woda. Słabe nawodnienie organizmu bardzo często powoduje ospałość oraz zmęczenie.

Orzeźwiające zimno na senność

Senność może nam doskwierać zwłaszcza podczas upalnych dni. Wtedy warto wybrać zwykły, zimny prysznic oraz obmycie twarzy zimną wodą. Kluczowe jest wietrzenie pomieszczeń i unikanie przegrzewania ich. Również w pracy powinniśmy mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę.

Energetyczny posiłek

Bardzo często sięgamy wpierw po słodycze, które pobudzają nagłym wysypem energii. Jednak proste cukry są szybko wchłaniane, co powoduje, że ich działanie jest krótkotrwałe. Zamiast tego lepiej wybrać "słodycze" w postaci np. gorzkiej czekolady. Im więcej kakao tym lepiej. Pobudzające są również posiłki z owocami, warzywami, a także surówki np. z buraka i selera. Warto również sięgać po cytrusy. Warto pamiętać o tym, że nadmierna senność w ciągu dnia może być spowodowana głodem - wtedy idealnie sprawdzi się posiłek białkowy wzbogacony o węglowodany złożone. Warto również jeść regularnie, nie pomijając przy tym śniadania - nawyk ten niestety ma wielu Polaków.

Rozruszanie ciała oraz umysłu

Na senność pomoże nawet zestaw prostych ćwiczeń oraz zwykły spacer. Warto włączyć światło, wyjść na świeże powietrze, zając mózg rozmową oraz rób to, co rozbudzi Twój umysł.

Kawowa... drzemka? To idealny sposób na senność!

To nie żart. Sama kawa nie każdego faktycznie pobudza, jednak zwykle pijemy ją i ruszamy od razu do pracy. Tymczasem jej działanie nieraz jest wzmocnione dzięki metodzie "power nap". Oznacza ona tyle, że bezpośrednio po wypiciu mocnej kawy powinniśmy wzmocnić ją poprzez... drzemkę. Ta nie powinna trwać dłużej niż dwadzieścia kilka minut. Ważne jest to, aby w tym czasie zadbać o ciszę, ciemność (półmrok też może być), a także wygodę.