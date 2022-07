Odgrzewasz to jedzenie? Popełniasz błąd! Tych potraw nie odgrzewaj dla swojego bezpieczeństwa!

Robienie obiadów na kilka dni jest bardzo częstą praktyką stosowaną przez wielu z nas. Zazwyczaj jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne nie tylko pod względem finansowym, ale i w kwestii gospodarowania czasem. Jednak nie zawsze odgrzewanie potraw z poprzedniego dnia jest dobrym pomysłem. Czasem oznacza to bowiem utratę walorów odżywczych i smaku, ale niekiedy odgrzewanie, zwłaszcza nieprawidłowe, jest szkodliwe dla naszego zdrowia!

Robienie obiadów na kilka dni jest bardzo częstą praktyką stosowaną przez wielu z nas. Zazwyczaj jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne nie tylko pod względem finansowym, ale i w kwestii gospodarowania czasem. Jednak nie zawsze odgrzewanie potraw z poprzedniego dnia jest dobrym pomysłem. Czasem oznacza to bowiem utratę walorów odżywczych i smaku, ale niekiedy odgrzewanie, zwłaszcza nieprawidłowe, jest szkodliwe dla naszego zdrowia!

Odgrzewanie — pozornie zwykła czynność

Mogłoby się wydawać, że podgrzewanie jedzenia w piekarniku, mikrofalówce czy na patelni jest standardową czynnością, której nie da się zrobić źle. Tymczasem jednak okazuje się, że nie wszystko możemy dowolnie odgrzać. Choć jest to oszczędność czasu, w czasie zabiegania lepiej postawić na sprawdzone metody odgrzewania jedzenia.

Dlaczego tak popularne jest odgrzewanie jedzenia?

Popularność odgrzewanego jedzenia wynika z faktu, że obecnie prowadzimy bardzo zabiegany tryb życia. Co więcej, do pracy często nie zabieramy kanapek, ale właśnie jedzenie, które możemy szybko podgrzać np. w firmowej mikrofalówce. Wbrew pozorom jednak jest to złe rozwiązanie, przynajmniej w niektórych przypadkach. Co do zasady jednak jest to mniej zdrowe, choć coraz częściej możemy znaleźć właśnie półprodukty przygotowane właśnie do odgrzania w mikrofalówce lub piekarniku. Czego nie powinniśmy robić, jeśli zależy nam na zdrowiu?

Czego nie wolno odgrzewać w mikrofali?

W mikrofalówce kategorycznie nie powinniśmy odgrzewać surowego mięsa. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze mięso nigdy nie podgrzewa się równomiernie. Po drugie, z wyjątkiem ryb i m.in. wołowiny mięso surowe odgrzane w mikrofalówce będzie dla nas trujące. Z mikrofalówki możemy korzystać wyłącznie z defrost, czyli z odmrażania. Przynajmniej w kwestii surowego mięsa.

Co z podgrzewaniem innych produktów w mikrofali?

Nie tylko surowe mięso nie nadaje się do odgrzewania w mikrofalówce. Nie powinniśmy robić tego w przypadku owoców. Te szybko tracą witaminy i wartości odżywcze, a w niektórych przypadkach mogą wręcz eksplodować.

Grzyby w mikrofali

Problemy żołądkowe spowoduje z kolei podgrzewanie grzybów. Dotyczy to zarówno tych świeżych, jak i suszonych.

Papryczka chilli - dlaczego powinniśmy unikać jej podgrzewania w mikrofalówce?

A co np. z papryczkami chilli? Podgrzewanie ich jest bardzo złym rozwiązaniem, gdyż przyczynić się to może do poważnego nawet poparzenia układu pokarmowego.

Jakie potrawy tracą smak po podgrzaniu?

Na patelni nie powinniśmy podgrzewać niektórych dań, ponieważ wpływa to na ich smak. W przypadku puree ziemniaczanego z pewnością ulegnie on pogorszeniu, a także zmianie podlegać będzie konsystencja. Podobnie wygląda sprawa carbonary. Danie to może stać się wręcz jajecznicą z makaronem.

Czego nie podgrzewać w piekarniku?

Podgrzewania w piekarniku powinniśmy się wystrzegać przede wszystkim w przypadku warzyw, gdyż może to przyczynić się do wydzielania toksycznych, wręcz rakotwórczych azotanów. Co istotne, nie dotyczy to pierwszego pieczenia. W takim przypadku bez przeszkód możemy piec warzywa w piekarniku.