Odmieniony Pomorzanin. Wiosną toruńscy piłkarze wygrali już trzy mecze

- Taki był właśnie zamiar: żeby wiosną odejść od poziomu, który prezentowaliśmy jesienią, i zrobić wszystko, co będzie mogło nam pomóc utrzymać się w gronie czwartoligowców. - Myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze. Zespół był budowany praktycznie od początku, bo zimą przyszło czternastu nowych zawodników. Potrzeba czasu, żeby poukładać pewne elementy dotyczące taktyki i żeby powstał kolektyw, ale to już jest rola trenerów. Widząc poczynania tych zawodników wierzymy, że nasza misja, którą jest utrzymanie, jednak się powiedzie. Piłkarze grają na przyzwoitym poziomie i możemy mieć nadzieję, że to się uda - powiedział Jarosław Piórkowski, prezes klubu.