Odzyskownia w Toruniu, czyli drugie życie nieprzydatnych rzeczy. Jak działa?

Odzyskownia działa od lipca 2022 roku. Głównym celem punktu jest dawanie drugiego życia niepotrzebnym rzeczom. Przy tej okazji realizowany jest także szczytny cel, ponieważ podczas odbioru wybranej rzeczy, należy wesprzeć wybraną przez siebie toruńską organizację charytatywną.

Odzyskownia – ekomiejsce dla torunian

Toruńska Odzyskownia jest wspólnym ekologicznym przedsięwzięciem, realizowanym przy współpracy Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Jej siedziba mieści się przy ul. Dwernickiego 15-15a na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Powstała po to, by dawać drugie życie przedmiotom, które w wielu gospodarstwach domowych wydają się już niepotrzebne. Można znaleźć tam zabawki, książki, gry czy artykuły dekoracyjne. Wyrzucanie w pełni sprawnych rzeczy lub tych, które można jeszcze naprawić i cieszyć się ich funkcjonalnością stało się niemal normą. W wielu sklepach niemal każdego dnia pojawiają się nowe artykuły gospodarstwa domowego, ozdoby, zabawki czy książki. Niekiedy trudno jest oprzeć przed zakupem. Nierzadko zajmują one miejsce tych, które znajdują się już w naszym domu. Odzyskownia ma więc uchronić przed tym, by przedmioty te nie trafiły do kosza na śmieci, zwłaszcza że mogą dać uciechę innym, być może tym, których na to nie stać.

Do Odzyskowni można oddać przedmioty sprawne, czyste i w dobrym stanie, czyli choćby małogabarytowe meble, gry i zabawki, sprzęt sportowy, ceramikę i szkło, akcesoria dla dzieci czy nawet tekstylia użytkowe. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00, a także w soboty w godz. 10.00–14.00. Odzyskownia nie jest jednak jedynym miejscem, w którym można oddać niepotrzebne już artykuły – w Toruniu można znaleźć m.in. szafodzielnie czy jadłodzielnie.

Co czeka na nowych właścicieli?

Pojawiliśmy się w Odzyskowni z wizytą, by nie tylko zobaczyć, jak działa, lecz także co można tam znaleźć. Przedmiotów do wyboru nie brakuje, lecz jak poinformował nas pracownik tego miejsca – ludzie rzadko tam zaglądają. Być może nie jest im tam po drodze, bo jednak siedziba Odzyskowni znajduje się w znacznej odległości od centrum – na Rudaku. Nieco ukryta wśród zakładów pracy wciąż czeka na nowe osoby, które nie tylko oddadzą to, co jest im już niepotrzebne, ale także na tych, którzy zechcą dać drugie życie rzeczom się już tam znajdującym.

Na półkach Odzyskowni znajduje się wiele artykułów dla dzieci – niezniszczone zabawki, gry planszowe, hulajnoga, klocki, puzzle, nosidełko, zabawkowy wózek… A to nie wszystko. W specjalnym, chroniącym przed zimnem i wilgocią pomieszczeniu, składowane są książki, które czekają na miłośników literatury. Wśród nich znaleźć można te poświęcone historii, książki kucharskie czy najsławniejsze dzieła klasyki polskiej. W Odzyskowni zgromadzić można nawet kuchenne wyposażenie, bo, jak to się mówi, w kuchni kubków nigdy za dużo. Ceramiczne, ozdobione, różnej wielkości stoją na półce i czekają na tego, kto postanowi zabrać je do domu.

Jeden punkt, jedna złotówka

Decydując się na wzięcie danego przedmiotu do domu, należy wpłacić darowiznę na toruńską organizację charytatywną. Każdy produkt jest wyceniany indywidualnie poprzez punktację. Jeden punkt to jedna złotówka dla organizacji. Maksymalna liczba punktów, którą objęty jest przedmiot, wynosi 30. Zatem za wybrany przez siebie przedmiot zapłacić należy maksymalnie 30 złotych. Z Odzyskownią współpracują:

Schronisko dla Zwierząt w Toruniu,

Stowarzyszenie „Tilia” w Toruniu,

Fundacja KOT – Koty Otoczone Opieką,

Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt,

Fundacja „Cztery Łapy”,

Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka,

Fundacja Rusz,

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń,

Fundacja Nie-Art,

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu,

Corągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Toruń,

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko-Kujawski w Toruniu.



Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa