Ogromne korki sporym problemem na wschodniej granicy Torunia

Ogromne korki, które tworzą się zwłaszcza w porannych i popołudniowych godzinach szczytu, są zmorą mieszkańców gminy Lubicz. Problem nie dotyczy już tylko DK nr 10, ale i dróg w przyległych miejscowościach np. w Złotorii.

- Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, ale w ostatnim czasie sytuacja z dojazdem z gminy Lubicz do Torunia jest jeszcze bardziej tragiczna - zauważa Pan Jan Zdanowski. - Problemem są już także korki tworzące się w Złotorii i Kaszczorku. Jakiś czas temu pojawił się temat budowy nowego mostu przez Drwęcę w Nowej Wsi w gminie Lubicz, jednak szybko ucichł. Korki na drodze krajowej nr 10 to oczywiście już standard, ale aktualnie problem zaczyna się rozlewać na kolejne miejscowości. Bezczynność w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej powoduje, że dojazd do Torunia zajmuje 30-40 minut, co wcześniej nie miało miejsca. Nowy most znacząco rozładowałby napływający ruch samochodowy z drogi krajowej nr 10. Ten z zakorkowanego Lubicza spływa obecnie na wąską drogę w Złotorii i Kaszczorku. Jakie są więc pomysły na rozwiązanie tego problemu?