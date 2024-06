Ogromny mur przy ul. św. Katarzyny zyska nowy blask. Rozstrzygnięto konkurs na mural

Nowy mural w samym centrum miasta

Piecza toruńska z nawiązaniem do zabytków

– Zapoznałem się z zasadami konkursu i wytycznymi muralu, zwizualizowałem go sobie w głowie i wysłałem zgłoszenie. Projekt od razu mi się spodobał. Jestem entuzjastą malowania postaci, dlatego chciałem zwizualizować ładną, delikatną postać, co najbardziej lubię w swoim malarstwie – podkreślał Jakub Brodzik. – Przeniesienie tych elementów nie będzie problematyczne. Mamy dużo szczegółów, ale dużą przestrzeń. Z bliska może to wyglądać jak plama, lecz gdy się odejdzie kawałek dalej, dostrzeże się wszystkie elementy muralu, nawet te najdrobniejsze.

Wśród zaleceń do wykonania projektu znalazło się drzewo, ujęcie zabytków lub bramy do miasta i ewentualnie połączyć to z herbem. Wszystkie elementy w projekcie się znalazły. Odbiorca może dostrzec dwa kościoły, anioła spoglądającego w górę, klucz do miasta oraz charakterystyczne toruńskie kamienice.

– Malowanie trochę potrwa. Zakładamy, że będzie to około dziesięciu dni, ale na dziś nie jesteśmy w stanie tego określić. Wiele zależy od warunków pogodowych – podkreślał Jakub Brodzik. – Z pewnością zużyjemy setki litrów farby, ale warto. Nie będę pracował też sam. Wspomoże mnie zespół i razem zadbamy o to, by ściana zyskała nowy blask. To dotychczas mój największy autorski projekt.

Jakub Brodzik pochodzi ze Świdnika, miasta w województwie lubelskim. Od kilku lat mieszka w Warszawie, gdzie tworzy murale. Warto dodać, że to kolejna praca artysty, która ozdobi budynek w Toruniu. W 2022 r. jego projekt wygrał konkurs na mural upamiętniający 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. „Syntezę nauk Kopernika” możemy podziwiać na elewacji Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.