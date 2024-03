Okazje na rynku nieruchomości w Kujawsko-Pomorskim: Tanie domy od komornika

Domy wystawiane są przez komorników na licytacje najczęściej z cenami odpowiadającym 2/3 ich wartości. Bywa jednak i tak, że nieruchomość nie znajduje nabywcy. Wtedy komornik ogłasza kolejne licytacje i bywa, że wystawia dom z ceną jeszcze niższą. Zawsze są to zatem ceny niże od tych spotykanych na rynku komercyjnym.

Najtańsze domy od komornika w marcu: z ceną poniżej 190 tys. zł

103 tys. zł - z taka cenę komornik wystawia na licytacje dom w Piotrkowie Kujawskim. Nie jest specjalnie obszerny - ma niecałe 80 mkw. powierzchni użytkowej. To parterowa, ale całkiem solidna nieruchomość.

161 tys. zł - to natomiast cena, z jaką komornik wystawia na sprzedaż dom w Tłuchowie, w okolicach Lipna. To typowa wiejska, parterowa, biała nieruchomość. Powierzchnia użytkowa domu to 88 mkw.

173 tys. zł - od tego poziomu rozpocznie się licytacja domu w Wiktorowie, w gminie Gruta niedaleko Grudziądza. Zdjęcia dołączone przez komornika do obwieszczenia o licytacją pokazują, że nieruchomość jest zadbana, także od wewnątrz.

189 tys. zł - od tego poziomu zacznie się licytacja nieruchomości w Bądkowie, w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. Jak wynika ze zdjęć, to całkiem solidny dom.