Okna i dzieci - tragedie z Bydgoszczy, Torunia i innych miast. Co dalej z matką Olusia z wieżowca na Skarpie?

Nad takimi dramatami nie da się przejść do porządku dziennego. Przeżywają je mocno nie tylko rodziny dzieci, ale i opinia publiczna. Szczególnie do myślenia dają rodzicom kilkulatków. Wystarczy tak niewiele: chwila nieuwagi czy wyjście z mieszkania "na momencik", a skutki mogą być tragiczne.

Dramat w Bydgoszczy. Rodzice 2-latka byli w domu, trzeźwi. Policja: nieszczęśliwy wypadek

Wtorek, 26 kwietnia, około godziny 16. Na bydgoskich Wyżynach dochodzi do dramatu. Z czwartego piętra bloku przy ulicy Ogrody wypada dwuletni chłopczyk. Mimo reanimacji prowadzonej już w karetce pogotowia i przewiezienia malca do szpitala Jurasza walka o jego życie skończyła się porażką. Chłopczyk wypadł na betonową powierzchnię i doznał bardzo poważnych obrażeń.

Tragedię silnie przeżywają do dziś bliscy, ale i sąsiedzi czy po prostu bydgoszczanie. Doszło do niej w ukraińskiej rodzinie, która przybyła nad Brdę po wybuchu wojny. To młodzi, około 30-letni rodzice, mający jeszcze dwoje innych dzieci. W krytycznym momencie byli w mieszkaniu - trzeźwi. Przez sąsiadów postrzegani byli jako normalni, troskliwi rodzice.