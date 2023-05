Oko Kopernika znika z Jordanek. Trwa rozbiórka. Pogoda nie była łaskawa

Nawiązanie do rocznicy

Przeszkadzały zimno i deszcz

Przejażdżka kołem trwała około 15 minut, w tym czasie obracało się ono trzy razy. Ile osób skorzystało z przejażdżki i czy organizatorzy są zadowoleni z frekwencji?

- Mamy dane, ale ich nie udostępniamy - zaznacza Mariusz Gurgul. - Czy jesteśmy zadowoleni? Zależy, jak do tego podejść. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że przez 80 procent dni było zimno albo padał deszcz, to tak. Niestety, pogoda nas nie rozpieszczała. Cieszymy się z tego, co było, że ludzie w ogóle chcieli przyjść. I że zastaliśmy w Toruniu bardzo dobry klimat do współpracy.